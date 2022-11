Lukaku Inter, patto tra il Belgio e i nerazzurri: novità sul suo recupero

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2022

Lukaku Inter; la stagione di Big Rom fin qui è stata quasi neutra. Dopo la stagione difficile al Chelsea, Lukaku è tornato a Milano. Poche presenze fin qui in nerazzurro a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Il centravanti, nonostante non abbia praticamente mai giocato con l’Inter, è stato convocato dal Belgio per il Mondiale in Qatar.

Big Rom è fondamentale per il gioco del Belgio e sarà fondamentale per il cammino della Nazionale ai Mondiali. Dunque nonostante sia ancora indisponibile, Lukaku andrà in ritiro con la sua Nazionale.

Lukaku Inter, patto tra la Nazionale e il club nerazzurro

L’inizio del Mondiale è alle porte e il centravanti Belga non ha ancora recuperato a pieno dall’infortunio rimediato con l’Inter nella seconda parte di stagione. Romelu Lukaku è stato convocato per la spedizione delle furie rosse in Qatar nonostante sia ancora fermo ai box. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti frequenti tra club e nazionale per il recupero a pieno regime dell’ex Chelsea e United.

Secondo quanto svelato da Sportmediaset infatti c’è una sorta di patto tra l’Inter stessa e lo staff medico belga:cercando di seguire passo passo il programma di riabilitazione. Tutto ciò per fare in modo che Lukaku possa tornare al top e soprattutto per riconsegnarlo nel miglior modo possibile all’Inter una volta finita la competizione. Intanto un altro nerazzurro sta per tornare a Milano, il Tucu Correa. L’argentino salterà il Mondiale a causa dell’ennesimo infortunio. Per l’ex Lazio c’è una novità per quanto riguarda il suo ritorno con la squadra di Inzaghi (qui tutti i dettagli).