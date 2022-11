Inter, Correa salta il Mondiale ma ritrova i nerazzurri: novità per l’ex Lazio

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2022

Inter, Correa continua ad avere alti e bassi causati da problemi fisici. L’argentino, arrivato dalla Lazio come uno dei grandi investimenti fatti dalla società, non ha mai dimostrato continuità. Due stagioni caratterizzate da tante luci ma altrettante ombre. Alternava prestazioni da top player con gol, assist e giocate a partite in cui non giocava bene o a periodi in cui guardava i compagni dalla tribuna a causa dei troppi infortuni.

Nell’ultima parte di questa stagione in nerazzurro stava ritrovando la forma e i numeri, ma la fortuna ancora una volta non è dalla sua parte. Un talento così puro come quello del Tucu viene fermato per l’ennesima volta dagli infortuni.

Inter, Correa salta il Mondiale: pronto per il ritiro nerazzurro

Il Tucu Correa era stato convocato per il Mondiale con la sua Argentina ma a pochi giorni dall’inizio della competizione un nuovo guaio fisico. Il CT dell’albiceleste ha cancellato il nome del Tucu dalla lista dei convocati. Dunque Correa salterà il Mondiale e tornerà in nerazzurro. Come spiegato da Tuttosport, l’ex Lazio soffre di un risentimento al tendine rotuleo del ginocchio, problema che verrà gestito dallo staff medico interista.

Infatti, come raccontato dal quotidiano torinese Correa non effettuerà nessun esame strumentale ma soltanto vacanza per poi presentarsi il 4 dicembre per la partenza verso il ritiro di Malta. Insomma, Correa che ha già dimenticato l’amarezza del Mondiale saltato ed è pronto a concentrarsi al meglio sull’Inter. Intanto occhio al mercato in entrata dei nerazzurri con un possibile scambio sulle fasce, Gosens può lasciare Milano (qui i dettagli).