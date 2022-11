Inter, Gosens saluta a gennaio? Possibile scambio con un club tedesco

di Candido Baldini, pubblicato il: 19/11/2022

Inter, il destino di Robin Gosens resta avvolto nel mistero, e la possibilità che il tedesco parta a gennaio prende sempre più quota. L’ex Atalanta è arrivato a Milano lo scorso gennaio, ma non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli visti a Bergamo. L’esplosione definitiva di Federico Dimarco ha fatto sì che la fascia sinistra trovasse un padrone diverso da quello che era previsto nei piani di Inzaghi. Per questa ragione nella sessione invernale di calciomercato potrebbe arrivare un addio, anche se temporaneo.

Possibile infatti che la partenza arrivi solo in prestito, così da consentire a Gosens di giocare con continuità per ritrovare la forma perduta. Nel mirino, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è sempre Jesus Vazquez, per il quale si lavora ad un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, prosegue la rosea, sarebbe spuntato anche un altro nome.

Inter, nome nuovo per la fascia sinistra. Possibile scambio con Gosens

Gosens ha diversi estimatori in Germania. I club che si sarebbero fatti avanti al momento sarebbero tre. Wolfsburg, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen. Quest’ultimo potrebbe mettere sul piatto il nome di un esterno sinistro che potrebbe far comodo ai nerazzurri. Si tratta di Mitchel Bakker.

“L’ipotesi di scambio tra il tedesco ex Dea e Bakker è una traccia sulla quale lavorare, una soluzione che non viene scartata dal punto di vista tecnico. Anche perché da un lato consentirebbe di trovare una squadra che garantisca spazio a Robin e dall’altro darebbe a Inzaghi un elemento affidabile, una valida alternativa a Dimarco. Perché a dispetto dei 22 anni, Bakker ha accumulato una buona esperienza con la maglia del Psg, prima di essere acquistato nell’estate del 2021 dal Leverkusen per 7 milioni”.