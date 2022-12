Lautaro Inter, rigore della svolta ai Mondiali? Zanetti non ha dubbi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/12/2022

Lautaro Inter; continua l’avventura in Qatar del Toro. Lautaro Martinez non stava attraversando un bel momento al Mondiale con la sua Argentina. Arrivato dalla prima parte di stagione con l’Inter come il centravanti titolare di questa Nazionale, Scaloni in corso d’opera ha cambiato le gerarchie. Julian Alvarez del Manchester City infatti ha preso il posto del Toro nerazzurro, incidendo soprattutto con diversi gol.

Per quanto riguarda Lautaro troppe occasioni sprecate e ancora zero gol al Mondiale, ma nell’ultima gara potrebbe essere arrivata la svolta. Si perchè il Toro ha deciso la qualificazione dell’Argentina ai calci di rigore contro l’Olanda. Lautaro, nonostante non fosse tra i tiratori scelti per i calci di rigore, ha detto al tecnico dell’albiceleste di voler calciare e si è preso la responsabilità pesantissima dell’ultimo rigore (qui i dettagli sul retroscena).

Lautaro Inter, Zanetti non ha dubbi: “Continuerà ad essere decisivo”

Lautaro che dimostra di avere le spalle larghe e risponde alle critiche ricevute con il rigore che permette all’Argentina di raggiungere la semifinale del Mondiale in Qatar dove troverà la Croazia. Sul numero 10 dell’Inter si è espresso anche il vice presidente nerazzurro e bandiera storica sia dell’Argentina che dei nerazzurri Javier Zanetti. Intervistato ai microfoni di ESPN l’ex capitano dell’Inter ha parlato del momento di forma di Lautaro e del suo rigore segnato ai Mondiali.

“Sono molto felice per lui: non stava attraversando un momento semplicissimo, credo sia stato molto importante per lui trasformare il rigore decisivo. Sono sicuro che continuerà a rispondere presente nei momenti decisivi”. Investitura importante per Lautaro che in attesa di tornare a vestire la maglia nerazzurra proverà a portarsi a casa la Coppa del Mondo.