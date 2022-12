Lautaro Inter, che coraggio del Toro: retroscena sul rigore contro l’Olanda

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/12/2022

Lautaro Inter; il toro torna decisivo con la Nazionale argentina. Tra i tanti interisti al Mondiale, il Toro era forse il più atteso. Dopo una fase di preparazione alla competizione che lo aveva visto in forma e soprattutto decisivo, l’attaccante nerazzurro fin qui non era riuscito a lasciare il segno. La casella dei gol ancora a zero, le tante occasioni sprecate e la panchina a causa dell’esplosione del giovane Alvarez.

Il Mondiale sembrava girare male a Lautaro nonostante il Toro fosse sereno e stesse comunque dando il suo apporto alla squadra. Nell’ultima gara, quella di ieri contro l’Olanda, il numero 10 dell’Inter ha messo a segno il rigore decisivo che ha regalato all’Argentina la vittoria e la qualificazione alla semifinale. Proprio su quel rigore è spuntato un retroscena importante.

Lautaro Inter, retroscena sul rigore: “Non dovevo tirarlo io”

Come riportato da TMW.com Lautaro Martinez ha svelato un retroscena sull’ultimo rigore. “Non toccava a me tirare, ma dissi al mister di voler calciare un rigore e mi hanno dato il quinto. Sono contento perchè è entrato, ho preso il tiro finale ed è servito a qualificarci in semifinale, che è quello che volevamo”. Insomma, il Toro ha dimostrato un coraggio ed un sangue freddo invidiabile, spedendo in porta un rigore pesantissimo.

Adesso però richiama l’attenzione sulla Croazia, che ha eliminato il Brasile di Neymar. “Con la Croazia sarà difficile, hanno tanti giocatori di qualità ed esperienza. Hanno fatto la finale quattro anni fa in Russia, dobbiamo avere rispetto nei loro confronti”. Dunque testa alla Croazia, mentre in casa Inter arrivano novità importanti su Lukaku e Correa.