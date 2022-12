Inter, da Lukaku a Correa: novità importanti in vista della ripresa

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/12/2022

Inter concentrata sulla preparazione e sulla ripresa del campionato. Nonostante il Mondiale sia entrato nel vivo, l’Inter è già a lavoro per prepararsi al meglio per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di arrivare al meglio al match contro Spalletti in modo tale da provare a fare uno “sgambetto” ai partenopei.

Per farlo il tecnico avrà bisogno dell’aiuto di tutti i componenti in rosa, sopratutto di quello che è stato il grande assente di questa prima parte di stagione nerazzurra, ovvero Romelo Lukaku. Il bomber belga da quando è tornato da Milano dopo l’esperienza negativa al Chelsea, non è mai stato in grado di dare il suo apporto alla squadra. Due infortuni consecutivi lo hanno tenuto fuori per la maggior parte del tempo.

Inter, torna Lukaku: Correa ancora a parte, le ultimissime

Lukaku dopo la prima parte di stagione all’Inter era andato in Qatar con l’obiettivo di essere tra i protagonisti del Mondiale, ma così non è stato. Big Rom infatti non è riuscito a lasciare il segno col Belgio, anzi si è reso protagonista in negativo dell’ultima partita di De Bruyne e compagni, sprecando diverse occasioni preziose.

Dunque oggi è pronto a tornare a prendersi l’Inter. Come riportato da Sky Sport, oggi Lukaku è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni lavorerà in parte col gruppo e in parte svolgerà lavoro atletico. Intanto torna in gruppo Darmian, mentre Correa e D’Ambrosio lavorano ancora a parte. Ora l’Inter avrà due giorni di riposo. Intanto da Malta ha parlato Dimarco, suonando la carica (le parole del terzino sinistro).