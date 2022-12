Inter, Dimarco parla dei progressi di squadra e sulla ripresa della stagione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/12/2022

Inter impegnata nel ritiro a Malta in questi giorni. La squadra di Simone Inzaghi, aspettando la fine del Mondiale, è già tornata a lavoro per preparare al meglio la seconda parte di una stagione fin qui ricca di alti e bassi. Il rendimento dei nerazzurri non è stato costante in questa seconda parte del 2022.

I numeri infatti parlano chiaro. Troppe sconfitte fin qui, già 5 in campionato, che hanno relegato la squadra di Inzaghi al quinto posto in Serie A e soprattutto a -11 dal Napoli capolista dell’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Una delle note positive di questa stagione è sicuramente Federico Dimarco.

Inter, le parole di Dimarco dal ritiro di Malta

Il terzino sinistro ex Verona è stato uno dei migliori e forse dei più costanti tra le fila nerazzurre. Dimarco ha poco a poco scalato le gerarchie guadagnandosi la titolarità e ritrovando la Nazionale italiana. Prestazioni decisive, gol, assist e giocate chiave che ormai sembrano esser parte integrante del gioco di Inzaghi con l’Inter. Proprio Dimarco si è concesso alla stampa maltese prima della ripartenza verso Milano.

L’ex Parma ha parlato dell’accoglienza a Malta e dell’esperienza in ritiro: Ci siamo trovati bene, il tempo è ottimo e si sta bene. Penso che abbiamo lavorato nella maniera giusta. Le partite nel mezzo degli allenamenti aiutano a mettere minutaggio in vista del campionato”. Successivamente ha parlato del suo rendimento e di quello dell’Inter: “Felice del mio progresso all’Inter? Più che per me sono felice per la squadra, io cerco di dare il massimo sempre”. Parole importanti, tanto quanto quelle di due protagonisti nerazzurri al Mondiale (qui le parole di Dumfries e Lautaro).