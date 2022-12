Inter, parlano Lautaro e Dumfries: entrambi alle prese con problemi fisici

di Candido Baldini, pubblicato il: 10/12/2022

Inter, ieri sera è andata in scena la gara valida per i quarti di finale del Mondiale tra Argentina e Olanda, vinta dall’Albiceleste ai calci di rigore dopo il 2 a 2 dei tempi regolamentari. Il match ha assunto tinte tutte nerazzurre, visto che in campo c’erano sia Lautaro Martinez che Denzel Dumfries.

L’attaccante è stato decisivo grazie alla realizzazione dell’ultimo calcio di rigore, quello che ha portato alla vittoria la sua rappresentativa. Motivo di riscatto per l’argentino dopo un Mondiale in penombra. L’olandese invece aveva disputato ottime gare, mentre ieri ha causato, con un’ingenuità, il calcio di rigore che ha portato gli avversari sul momentaneo 2 a 0. A margine della gara entrambi i protagonisti hanno parlato.

Inter, Lautaro e Dumfries parlano dopo la partita: entrambi sono alle prese con guai fisici

Lautaro ha spiegato il possibile motivo delle sue prestazioni non all’altezza delle aspettative. Il Toro ha svelato infatti di aver giocato con un’infiltrazione alla caviglia. L’attaccante ha inoltre dichiarato di aver sentito Simone Inzaghi ed il suo staff, ringraziandoli per l’affetto che ha ricevuto. Infine ha parlato della prossima partita, quella che opporrà la sua Nazionale a quella di un altro nerazzurro: la Croazia di Brozovic. Sfida dura contro i vice campioni del mondo in carica.

Dumfries invece, protagonista in negativo del quarto di finale, ha dichiarato di avere un problema al polpaccio. Tuttavia non ci dovrebbe essere nessun problema in vista del suo rientro all’Inter. In 10 giorni infatti l’esterno olandese dovrebbe essere pronto per mettersi di nuovo a disposizione del tecnico nerazzurro.