Inter, Onana, un plusvalore che non ha prezzo

di Redazione, pubblicato il: 25/04/2023

(Inter) E’ arrivato a parametro zero e tra diversi dubbi, ci ha messo qualche mese per prendersi i pali da titolare. Oggi Onana ha convinto tutti. Reattività di un gatto, sicurezza (anche troppa) con il pallone tra i piedi, guida la difesa come se lo avesse fatto da sempre.

Se l’Inter si gioca la semifinale di Champions League il merito è anche suo, dagli ottavi in poi le sue prestazioni sono sempre state decisive.

Grande personalità

E per il futuro? Se l’Inter non dovesse centrare la qualificazione in Champions per la prossima stagione sarà necessaria una mezza rivoluzione in nome del bilancio. Il nome del numero uno camerunense è uno di quelli che vanno per la maggiore, diversi club europei lo hanno nel mirino, il suo controvalore andrebbe per intero a plusvalenza. Si fa il nome di Guglielmo Vicario al suo posto, l’Inter lo segue da tempo, ottimo prospetto ma da valutare in club con le aspirazioni dell’Inter.

Onana ha dimostrato di avere tutto quello che ci si aspetta di vedere da un portiere di livello con un valore aggiunto: una personalità debordante, dimostrata in campo e nelle interviste. Nessun timore reverenziale, nessuna incertezza anche davanti ai microfoni anzi, una dose di autostima inaspettata e piacevole. Si chiama personalità, in proiezione si chiama leadership, dote di cui l’Inter ha bisogno come il pane.