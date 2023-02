Inter Milan probabili formazioni, Inzaghi senza dubbi: Pioli cambia modulo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/02/2023

Inter Milan probabili formazioni; ci siamo quasi! Il derby si avvicina. La stracittadina di Milano andrà in scena questa sera alle ore 20:45. La squadra allenata da Simone Inzaghi va a caccia di una vittoria che in campionato manca da troppo tempo. Infatti il tecnico, da quando è arrivato sulla panchina interista non ha mai vinto un derby di Milano in campionato (qui l’approfondimento).

Per quanto riguarda i rossoneri, arrivano da un periodo complicatissimo dove la vittoria manca ormai da tempo e soprattutto dopo le 5 reti rifilategli dal Sassuolo. Dunque Milan in caduta libera, ma che non va dato per scontato visto che ogni Derby è un gara a parte.

Inter Milan probabili formazioni: Skriniar c’è, fuori Leao

Il Derby della Madonnina di oggi mette in palio un posto in Champions League. Le due squadre di Milano infatti, vista la volata scudetto del Napoli sempre più indirizzato al tricolore, punteranno ad un piazzamento nella massima competizione europea. Per portare a casa i tre punti, Inzaghi ha le idee chiare. Dentro il classico 3-5-2 con Onana in porta. In difesa ci sarà Skriniar nonostante l’addio a fine stagione.

Insieme a lui dentro Acerbi e Bastoni. A centrocampo Darmian e Dimarco sugli esterni mentre in mezzo al campo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco ancora fuori Lukaku con Dzeko al fianco di Lautaro. Il Milan cambia pelle e giocherà a specchio. 3-5-2 per Pioli con Kalulu, Kjaer e Gabbia davanti a Tatarusanu. Calabria e Theo a tutta fascia e Tonali-Krunic in mezzo insieme a Messias mezz’ala. In attacco le due punte Giroud e Origi. Pioli che dunque rinuncia a Leao. Sarà un derby infuocato.