Inter Milan, Inzaghi pronto a sfatare il tabù sul Derby: il dato

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/02/2023

Inter Milan è già nell’aria. A poco meno di 6 ore dal Derby della Madonnina, a Milano già si respira aria di big match. Il match da Inter e Milan di questa sera mette in palio un posto in Champions League. Le due squadre, lontanissime dal Napoli che vola in vetta a +16 sulle inseguitrici, continuano la lotta per un posto nella massima competizione europea.

Simone Inzaghi, dopo aver battuto Stefano Pioli in Supercoppa italiana vuole ripetersi e punta a prendere tre punti ai cugini rossoneri. Mentre la società lavora alla prossima stagione, col mercato estivo che potrebbe portare diverse sorprese (qui tutti i dettagli).

Inter Milan, tabù per Inzaghi: mai vinto il Derby in campionato

Da quando è arrivato sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi lotta contro un Tabù in campionato. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico nerazzurro non ha mai battuto il Milan in campionato da quanto guida l’Inter. Infatti conta due sconfitte e un pareggio in tre gare.

Musica ben diversa in coppa, basti pensare all’ultima sfida vinta in Supercoppa italiana dove Inzaghi ha dominato la gara. Mentre in coppa italia conta una vittoria e un pareggio in due gare. Dunque Inzaghi imbattuto nei Derby di Coppa mentre in campionato questa sera proverà a sfatare l’ennesimo tabù. L’Inter deve battere il Milan.