Mercato Inter, non solo Dumfries: un altro big può partire a fine stagione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/02/2023

Mercato Inter; i nerazzurri sono concentrati sulla sfida di questa sera. Stasera infatti andrà in scena il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Simone Inzaghi è concentrato su una gara assolutamente da vincere e soprattutto da dominare, come fatto in Supercoppa. Il tecnico sembra avere chiare le idee sugli uomini che andranno in campo questa sera (qui le probabili formazioni).

Intanto la società sta già lavorando in vista della prossima sessione di mercato. Per il calciomercato estivo, oltre a Milan Skriniar ormai promesso sposo del PSG, qualche altro big può lasciare la squadra.

Mercato Inter, da Dumfries a Brozovic: rischio cessione

La vittoria di questa sera nel Derby mette in palio un post in Champions. Per i nerazzurri la qualificazione alla massima competizione europea è vitale per far respirare le casse, come riportato da Tuttosport questa mattina. Sempre secondo il quotidiano torinese però i nerazzurri dovrebbero incassare almeno 60 milioni di euro entro giugno per sistemare il bilancio, per questo tra gli indiziati principali a lasciare Milano c’è Denzel Dumfries.

Ma non solo. Infatti oltre all’olandese anche Brozovic potrebbe accasarsi altrove a fine stagione. Si è parlato infatti di Barcellona in un scambio che avrebbe riportato Kessiè a Milano ma sponda nerazzurra (scambio poi sfumato). Senza tener conto dell’addio di Skriniar a fine stagione. Insomma, la qualificazione alla Champions sarà fondamentale per capire se qualche big verrà sacrificato, intanto Brozovic si aggiunge alla lista.