Inter-Milan, da Skriniar a Lukaku: Inzaghi ha le idee chiare

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/02/2023

Inter-Milan sarà una sfida importante. Dopo la volata scudetto del Napoli, ormai irraggiungibile, Milan e Inter proveranno a vincere il Derby della Madonnina per restare in scia degli azzurri e tenere saldo il posto in Champions League. Quella di domani non è una gara come le altre, come spesso ha dimostrato il derby di San Siro.

Domani vedremo due squadre pronte a lottare e a far di tutto pur di portare a casa tre punti ma non solo, anche tutta la storia che c’è dietro questa gara. Insomma, il Derby non è mai un match banale.

Inter-Milan, le scelte di formazione di Simone Inzaghi

Dalla sfida Lautaro-Giroud (qui il nostro approfondimento) a quella tra Calhanoglu e il suo passato, insomma il Derby è pronto a regalarci spettacolo. Simone Inzaghi per quanto riguarda le formazioni, ha già le idee chiare. In porta ci sarà ovviamente Onana.

Skriniar nonostante il mercato e il probabile addio a fine stagione, sarà titolare al fianco di Bastoni e Acerbi. Sulle fasce Darmian e Dimarco mentre in mezzo, Barella-Calha-Mkhitaryan. In attacco ancora fuori Lukaku, toccherà a Dzeko e Lautaro. Il belga partirà dalla panchina visto lo scarso stato di forma. Nel Milan non ci sarà Bennacer e toccherà a Pobega, Krunic e Tonali. In attacco Leao con Giroud e uno tra Saelemaeker e Messias.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leão.