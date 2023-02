Inter-Milan, il Derby dei bomber! Lautaro-Giroud: sfida nella sfida

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/02/2023

Inter-Milan si avvicina. Domani sera andrà in scena il derby della Madonnina. Le due squadre di Milano si contenderanno un posto in Champions e cercheranno di restare in scia di un Napoli sempre più irraggiungibile. Simone Inzaghi e Pioli arrivano a questo big match in due momenti di forma differente. I nerazzurri fiduciosi delle ultime vittorie e soprattutto freschi di qualificazione in semifinale di Coppa Italia.

Mentre il Milan è in caduta libera. I rossoneri non vincono più e l’ultima sconfitta contro il Sassuolo a San Siro ha fatto parecchio rumore. Il Derby però è una partita a se, non esistono squadre in forma o meno. Per questo non va sottovalutato il Milan. La sfida però non sarà solo tra le due squadre, ma presenta diversi scontri importanti. Su tutti quello dei due bomber, Lautaro Martinez e Olivier Giroud.

Inter-Milan, la sfida tra Lautaro e Giroud

Oggi il Corriere dello Sport analizza il Derby della Madonnina ma sotto una luce diversa: ovvero sotto lo sguardo dei due bomber! Dalla finale del Mondiale in Qatar, alla Supercoppa italiana, Lautaro e Giroud continuano la lotta sul campo che fin ora ha visto trionfare sempre l’argentino in questa stagione.

Il Derby passerà soprattutto dai loro piedi, basti pensare al gol dello scorso anno del francese e alla perla in Supercoppa di Lautaro. Insomma, in attesa di Lukaku (qui le novità sul suo futuro), il Derby della Madonnina ha già i suoi protagonisti. Ci siamo quasi, Milano è pronta a prendersi la scena.