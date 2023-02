Lukaku Inter, saltano gli accordi col Chelsea? Futuro nelle mani del belga

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/02/2023

Lukaku Inter; futuro ancora da scrivere. Dopo le grandi annate in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte, Romelu Lukaku aveva deciso di lasciare Milano per approdare al Chelsea in Inghilterra. L’anno ai blues però si è dimostrato un fallimento. Quello che era uno dei bomber migliori in circolazione, si era inceppato. Da qui nacque poi la decisione di tornare a Milano per ritrovarsi.

Il numero 90 dell’Inter però fin qui ha floppato. Poche presenze, ancor meno i gol e sopratutto troppi problemi fisici. Tanti infortuni che gli hanno fatto saltare tre quarti della stagione interista. Adesso, da qui a fine stagione, ha il dovere di riprendersi per conquistarsi la conferma in nerazzurro.

Lukaku Inter, la conferma dipende da lui: le ultimissime

Con un Dzeko in formato goleador ed un Lautaro sempre più al centro del progetto, Lukaku sta faticando. Il gigante belga sta facendo fatica a ritrovare la forma fisica migliore e soprattutto con due giocatori inamovibili per Inzaghi come la coppia gol che fin qui ha guidato la stagione, il suo minutaggio scarseggia. Nelle ultime settimane infatti nonostante fosse recuperato, Lukaku ha giocato pochissimo e a poco meno di un giorno dal Derby sembra pronta l’ennesima panchina per lui (qui i dettagli).

Adesso emergono nuovi dettagli sul suo futuro. Come riportato da Libero questa mattina, il futuro di Lukaku è tutto nelle sue mani. Infatti la sua permanenza a Milano non dipende più dagli accordi tra Chelsea e Inter, ma dalle sue prestazioni. Le due società non pesano più nella decisione di restare a Milano ma tutto passa da quello che dimostrerà il bomber da qua a fine stagione.