Lukaku-Inter, dal derby si gioca tutto: Marotta chiaro con l’attaccante

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/02/2023

Lukaku-Inter, il giocatore belga si gioca tutto in questa seconda parte di campionato. Tornato bene nella partita contro l’Atalanta in Coppa Italia, Romelu Lukaku deve iniziare a guadagnare terreno anche nelle gerarchie di Simone Inzaghi per arrivare alla titolarità che tutti quanti, ad inizio stagione, si aspettavano potesse avere. Inoltre, Dzeko e Lautaro Martinez si stanno dimostrando straordinari a trascinare l’Inter a suon di gol e di prestazioni.

Ma non ci sono solo le questioni di campo. O meglio, non direttamente. Perchè Lukaku, in questa seconda parte di stagione, si gioca tanto in termini di permanenza in nerazzurro. In estate, infatti, la società nerazzurra ha raggiunto un accordo con il Chelsea per un prestito secco e i termini per una permanenza a Milano del giocatore dovrebbero essere ridiscussi successivamente.

Lukaku-Inter, l’attaccante belga all’ultima spiaggia: questa seconda metà di stagione è decisiva per la sua permanenza in nerazzurro

Come detto, la stagione di Romelu Lukaku, è stata parecchio travagliata quest’anno. Troppi infortuni lo hanno tenuto lontano dal campo per troppo tempo e Simone Inzaghi non ha praticamente quasi mai potuto contare sul suo attaccante. Proprio per questo, Marotta ed il resto della dirigenza, stanno cercando di capire se è il caso di provare a fare rimanere Lukaku a Milano anche la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Marotta avrebbe comunicato al belga che a partire dal derby le cose dovranno cambiare di molto. Se la stagione del giocatore non avrà una sterzata verso l’alto, potrebbe ritornare al Chelsea. In caso contrario, lo stesso Marotta è pronto a pianificare la strategia per la permanenza del giocatore.