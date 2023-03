Inter Juventus, nuova chance per Brozovic? Cosa filtra da Milano

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/03/2023

Inter Juventus, ci siamo quasi. Il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre. I nerazzurri ci arrivano galvanizzati dal passaggio del turno in Champions League contro il Porto. Ma soprattutto l’Inter deve sfruttare il passo falso del Milan per allungare in classifica.

La Juventus invece dopo il passaggio del turno in Europa League vuole continuare a scalare la classifica in attesa della sentenza. La squadra di Max Allegri dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave come Pogba, Bonucci, Alex Sandro, Milik e Kean.

Inter Juventus, Brozovic titolare: le ultimissime

Inzaghi sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il match di questa sera. Nonostante l’emergenza in difesa, con Skriniar e Bastoni out per infortunio, a centrocampo avrà a disposizione tutti gli effettivi. Per questo il tecnico, secondo quanto riparto dal Corriere dello Sport, avrebbe intenzione di schierare Brozovic in mezzo al campo lasciando in panchina Mkhitaryan.

Per il croato chance importante nonostante sembri quasi certo il suo addio a fine stagione. Dunque fiducia al 100% per il croato da parte di Inzaghi che questa sera gli darà in mano le chiavi del centrocampo, consapevole che la qualità di Calhanoglu potrà dargli una grossa mano in mezzo al campo. A completare la formazione ci saranno, Onana in porta (qui l’offerta dalla Premier), Acerbi-De Vrij-Darmian in difesa. A centrocampo come già detto insieme a Brozovic e al turco, ci sarà Barella mentre sulle fasce Dimarco e Dumfries. In attacco la LuLa con Dzeko che parte dalla panchina.