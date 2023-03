Inter, una big offre 40 milioni più un giocatore per un nerazzurro

di Candido Baldini, pubblicato il: 19/03/2023

Inter, stando a quanto riportato questa mattina da Marco Barzaghi una big europea sarebbe piombata su un perno della rosa nerazzurra.Si tratterebbe del Chelsea, che avrebbe messo gli occhi su André Onana. Il portiere camerunense è arrivato a Milano in estate a parametro ero, dopo l’esperienza all’Ajax. Dopo un periodo di rodaggio che lo ha costretto in panchina l’estremo difensore si è preso la titolarità scalzando Handanovic.

Da quel momento in poi si è reso protagonista di prestazioni importanti, come ad esempio quella dello scorso martedì contro il Porto in Champions League. Ciò ha fatto sì che su di lui si concentrassero le attenzioni di qualche importante club europeo.

Inter, la super offerta del Chelsea per Onana

La nuova proprietà dei Blues sta dimostrando di non avere paura di spendere per rinforzare La Rosa. A gennaio la squadra è stata rivoluzionata e la spesa ha sfiorato i 500 milioni di euro. Niente ostacolerebbe la formulaione di una super offerta per Onana quindi. Secondo quanto raccolto dal giornalista di Mediaset il club londinese avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro, più il cartellino del portiere Mendi.