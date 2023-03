Inter Juventus, emergenza in difesa: scelte obbligate per Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/03/2023

Inter Juventus si avvicina. Il Derby d’Italia è sempre una sfida particolare, nonostante quest’anno la classifica veda i bianconeri lontani dagli uomini di Inzaghi. Simone Inzaghi che vuole e sa di poter assolutamente portare a casa questa partita, nonostante l’assenza.

L’Inter arriva da un momento di forma importante dovuto al passaggio del turno in Champions League. I nerazzurri faranno di tutto per battere i bianconeri e sono i favoriti per questo Derby d’Italia. Dall’altro lato c’è una Juve da non sottovalutare ma sicuramente non brillante, come dimostrato in Europa League dove contro il Friburgo ha rischiato qualcosa.

Inter Juventus, Skriniar ko: Inzaghi si reinventa la difesa

A poco più di 24 ore dall’inizio del big match, i due tecnici devono fare i conti con diverse assenze. Da un lato Allegri con quelle di Pogba, Milik e Kean mentre l’Inter non potrà contare su due terzi della difesa ovvero Skriniar e Bastoni. Inzaghi ha le idee chiare, spazio al solito 3-5-2. Onana in porta.

In difesa Darmian, De Vrij e Acerbi. Sugli esterni Dimarco e Dumfries mentre a centrocampo spazio al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco la musica non cambia, dentro la Lu-La: Lukaku e Lautaro Martinez. Stesso modulo per la juventus con Di Maria e Vlahovic in attacco. Occhio a Chiesa che entrerà dalla panchina per provare a spaccare la gare nel secondo tempo. Insomma partita da vincere per l’Inter (qui i dettagli).