Inter, da Inzaghi una carota e una bastonata alla Juve

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/03/2023

Nella conferenza stampa pre Inter Juventus è stato chiesto a Inzaghi un parere sulle affermazioni di Allegri che ha parlato di Juventus al secondo posto.

Il tecnico nerazzurro ha risposto con diplomazia ma anche senza tanti giri di parole. “Io guardo la classifica in questo momento. Poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta. Io posso fare i complimenti alla Juve per la qualificazione ottenuta ai quarti, speriamo che il resto lo scopriremo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza”.