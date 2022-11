Inter, Acerbi verso il riscatto? Marotta e Ausilio a lavoro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 20/11/2022

Inter; Acerbi ha conquistato Milano. Nell’ultima sessione di mercato è arrivato alla corte di Inzaghi tra lo scetticismo generale dei tifosi nerazzurri. Il difensore ex Lazio è arrivato per occupare il posto in rosa lasciato da Ranocchia ed ha rappresentato un’occasione di mercato importante per i nerazzurri.

Nelle ultime partite, complice la situazione altalenante della difesa nerazzurra, ha trovato più spazio e soprattutto ha dimostrato di poter ricoprire alla grande il ruolo di gregario, di quarto centrale difensivo. La difesa nerazzurra ha bisogno di ulteriori certezze, soprattutto in un periodo in cui i big come De Vrij, faticano ad entrare in condizione.

Inter, Acerbi potrebbe restare: valutazioni in corso sul futuro del centrale italiano

Simone Inzaghi dai tempi della Lazio ha sempre reputato Acerbi uno dei suoi fedelissimi. Da quando è arrivato a Milano ha scalato le gerarchie trovando stabilità e fiducia di allenatore e compagni. Fino a qualche settimana fa il riscatto sembrava in dubbio, ora la situazione si è ribaltata, con i nerazzurri che potrebbero pensare di riscattarlo.

Infatti come riportato da “Il Giorno” l’Inter sta valutando tutte le possibili opzioni per quanto riguarda il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. Lotito per il centrale chiede almeno una valutazione di 4 milioni di euro, mentre Marotta lavora per raggiungere un accordo sulla base di un possibile sconto. Insomma, Acerbi potrebbe restare a Milano, novità che cambia le dinamiche di mercato in difesa. Anche De Vrij sta discutendo sul suo futuro in nerazzurro, come riportato in precedenza sul nostro sito.