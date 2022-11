Inter, De Vrij pensa al futuro: novità sulla permanenza dell’olandese

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 20/11/2022

Inter, De Vrij resterà a Milano? Il difensore ex Lazio è da anni una delle colonne portanti della difesa nerazzurra. Lui insieme a Skriniar e Bastoni forma una delle migliori difese della Serie A. Nell’ultima stagione però ha spesso avuto un rendimento altalenante. Tra le prestazioni di squadra sottotono, con diverse sconfitte all’attivo e le sue partite “storte”, De Vrij non ha brillato in questa prima parte di stagione.

Da gennaio in poi, dopo il Mondiale con la sua Olanda, il centrale nerazzurro potrà concentrarsi a pieno sull’Inter e soprattutto chiarire al meglio quello che sarà il suo futuro a Milano, soprattutto in vista della scadenza di contratto.

Inter, De Vrij rinnova? Novità sul futuro del centrale olandese

Le ultime prestazioni non all’altezza del suo nome, hanno i portato De Vrij a pensare di andare a cercare fortuna lontano da Milano e dall’Inter. Dopo le ultime partite, il rinnovo del contratto del centrale ex Lazio sembrava sempre più lontano, anche alla luce di quanto riportato dai media qualche settimana fa. Oggi però spunta una novità importante da parte di “Il Giorno”. Il quotidiano infatti riporta come la società interista stia pensando di rinnovare il contratto dell’olandese.

Rinnovo in vista per De Vrij, contando del fatto che il suo ingaggio non peserebbe minimamente sul piano dei costi. Discorsi che si aggiorneranno probabilmente dopo il Mondiale in Qatar, così da non distrarre il giocatore dall’impegno con la sua Nazionale. Intanto la società è già concentrata sul mercato in entrata, novità importanti arrivano su Alcaraz, centrocampista argentino che piace ad Ausilio (qui la nostra esclusiva sull’argentino).