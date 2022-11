ID – Alcaraz Inter, parla Marioni. E c’è un altro calciatore da seguire

di Davide Currenti, pubblicato il: 20/11/2022

“Alcaraz mi piace tanto, è un giocatore box to box”, così il procuratore argentino Agustin Marioni ai microfoni di interdipendenza.net. Una chiacchierata ‘argentina’ con l’agente a capo della Foco Rosario.

L’Inter è sempre attenta al mercato sudamericano, con un occhio di riguardo per il calcio argentino. E il nome di Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing Club de Avellaneda, è sul taccuino di Piero Ausilio. Il 19enne di La Plata (compirà 20 anni il prossimo 30 novembre) ha giocato un’ottima stagione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Gol, assist, quantità e qualità: Alcaraz è un centrocampista moderno, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto.

Alcaraz Inter e un altro nome da seguire

In Argentina si parla molto di Carlos Alcaraz. Questa l’opinione di Agustin Marioni: “Alcaraz mi piace tanto. è un giocatore box to box che non si ferma mai. Il Racing chiede una cifra importante per lui”.

Tanti si chiedono se il giocatore è pronto per una maglia pesante come quella dell’Inter. “Secondo me, ancora non é pronto per una big d’Europa come l’Inter. Deve fare un altro anno qui oppure passare prima per una squadra tipo Porto o di quel livello, altrimenti rischia di bruciarsi”, questa la risposta dell’agente argentino.

Infine, un nome da tenere in considerazione per il futuro: Alejo Véliz, attaccante 19enne del Rosario Central. “Occhi anche su Veliz, attacante centrale 2003 del Rosario Central. Allenato in questa stagione da Tevez (l’allenatore ha dato le dimissioni le scorso 3 novembre, ndr). Parecchie squadre hanno gia chiesto informazioni”.

