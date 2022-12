Inter, per la difesa occhi su due svincolati. Uno accende il derby d’Italia

di Candido Baldini, pubblicato il: 10/12/2022

Inter, il reparto difensivo potrebbe essere oggetto di una sorta di restyling nella prossima sessione di calciomercato estiva. Come raccontato da Tuttosport infatti ci sarebbero diverse situazione da definire. “L’Inter ha in scadenza D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar: quest’ultimo va verso il rinnovo, gli altri due invece potrebbero andare via a parametro zero. In più c’è Acerbi che va riscattato (mentre Darmian andrà in scadenza tra due anni, nel 2024)”.

Questo comporta inevitabilmente che vengano fatte delle valutazione per quanto riguarda il mercato in entrata. E la situazione economico finanziaria impone che la dirigenza valuti soprattutto profili low cost. Per questa ragione Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi su due calciatori che sono prossimi alla scadenza del contratto e che a giugno saranno svincolati.

Inter, per giugno due nomi nel mirino. Uno piace anche alla Juventus

In caso di mancato rinnovo di Danilo D’Ambrosio l’obiettivo sarebbe quello di ingaggiare DjiDji, attualmente in forza al Torino di Juric. Diverso il caso in cui sia Stefan De Vrij a decidere di non prolungare il suo contratto con l’Inter. A quel punto i nerazzurri dovrebbero trovare un titolare da piazzare dal centro della difesa. Il nome caldo sarebbe quello di Chris Smalling.

L’inglese si trova alla corte di José Mourinho, e ancora non è chiaro se rinnoverà per un altro anno. Se così non fosse Marotta sarebbe pronto a farsi avanti. Tuttavia in quel caso bisognerà fare i conti con la concorrenza della Juventus. Una situazione non semplice, con un possibile derby d’Italia di mercato all’orizzonte.