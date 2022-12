Calhanoglu, che gol a Malta! Ieri è arrivata una promessa

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/12/2022

Calhanoglu è carichissimo. Ieri il turco è stato tra i protagonisti del successo nerazzurro nell’amichevole di Malta contro il Gzira United. 6-1 il finale, fra i marcatori proprio il centrocampista di Inzaghi: un super gol il suo su punizione (qui il report sulla partita).

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport parole cariche di motivazione. “La pausa ci ha fatto bene per riposare, non solo fisicamente ma anche mentalmente: avevamo giocato tante partite. Ora vogliamo prepararci bene per ripartire forte. Oggi un buon test per ripartire, col Napoli vogliamo vincere”.

Calhanoglu, quanta qualità. Ora nuovi squilli decisivi

Tanta motivazione, Calhanoglu sogna altri squilli di qualità. Indimenticabile la gemma col Barcellona, altissima l’ambizione per la seconda parte di campionato. Mezz’ala, trequartista o addirittura regista come sorprendentemente sviluppato prima della sosta.

“Il gol più bello e importante quest’anno l’ho fatto al Barcellona – spiega – Spero di poterne fare uno bello così anche in campionato”, la speranza che è assieme una promessa.