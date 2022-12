Inter, goleada in amichevole contro lo Gzira United: il risultato e i marcatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/12/2022

Inter, vittoria per 6-1 contro lo Gzira United. Una partita che doveva servire per dare delle risposte a Simone Inzaghi e così è stato. Una goleada che non ammette repliche, contro un avversario modesto. I nerazzurri, dunque, partono bene nel loro ritiro a Malta per preparare al meglio la seconda metà della stagione che comincerà non appena finirà il Mondiale in Qatar.

Per la squadra nerazzurra, sono andati in rete Bellanova, Asllani, Calhanoglu e Gosens nel primo tempo, con il gol di Jefferson che aveva accorciato le distanze. Nella ripresa, chiudono la pratica Dimarco e Mkhitaryan. Da segnalare, anche una traversa del giovane Curatolo.