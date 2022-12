Asllani e l’errore di Barcellona: la sua versione cambia la storia

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/12/2022

Asllani è stato protagonista fin qui di una stagione con poche luci. Arrivato con grandi speranze dall’Empoli, non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Simone Inzaghi. Colpa di una concorrenza spietata (qui le dichiarazioni di Asllani sul suo ambientamento e le intenzioni per gennaio), ma anche di qualche passaggio a vuoto, su tutti l’errore col Barcellona, in cui un suo mancato passaggio ha impedito all’Inter di centrare una storica vittoria al Camp Nou.

“Vi assicuro che volevo darla di prima a Mkhitaryan”, la versione di Asllani oggi a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista spiega quanto accaduto: “Poi ho preferito stoppare e poi passargliela, ma il controllo è andato un po’ lungo: a quel punto non c’era più spazio. Pensavo di segnare, ma è andata male. Ero distrutto, ma mi hanno consolato tutti, proprio tutti”.

Asllani, la carica in vista del futuro. Bisogna guardare avanti. C’è l’obiettivo

Asllani è realmente dispiaciuto, ma pone l’asticella al’insù. “Purtroppo non posso più tornare indietro, ma è il momento di andare avanti”

“Prima del Porto in Champions, pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato per tutti”, l’ambizione dell’ex Empoli.