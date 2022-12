Asllani Inter, tutte le verità in un’intervista. Dalle panchine al vero ruolo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 08/12/2022

Asllani Inter, avanti insieme. Il centrocampista albanese era arrivato nell’ultimo mercato con i riflettori addosso. Un matrimonio, quello fin qui in nerazzurro, senza particolari picchi. Situazione che ha evidentemente portato ad alcuni dibattiti, anche in chiave gennaio. Il futuro dell’ex Empoli sarà ancora a Milano?

Oggi Asllani è intervistato da La Gazzetta dello Sport. Una lunga chiacchierata, in cui il centrocampista espone i suoi programmi. Si parte dallo scorso minutaggio fin qui… “Ero e sono pronto, ma non pensavo avrei giocato chissà quanto, proprio per il livello dei compagni. Ma io sono contento dei miei spezzoni e sono convinto che questo sia il momento di imparare: da Brozovic a Calhanoglu, li considero tutti dei maestri”. Parole mature, non le sole.

Asllani Inter, quale futuro? Il centrocampista è categorico oggi

Asllani scansa gli equivoci. E a domanda se abbia mai chiesto la cessione risponde… “Mai, tutto falso. Sono contento qui e voglio rimanerci”.

Chiarisce, inoltre, il ruolo (“ho fatto pure il trequartista, ma mi considero un mediano davanti alla difesa”). Ambizione sempre alta, e voglia di ricominciare, magari con qualche occasione in più rispetto alla prima parte di stagione. Così Asllani rilancia la sfida.