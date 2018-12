Primavera Tim Cup, Inter-Palermo in diretta: dove si potrà vedere il match

L’Inter è pronta a fare il suo esordio nella Tim Cup, l’avversario sarà il Palermo, ecco dove si vedrà la partita dei nerazzurri

L’Inter Primavera di Armando Madonna esordirà domani nella Tim Cup. Domani alle 14:30 i nerazzurri giocheranno contro il Palermo allo stadio ‘Breda’ di Sesto San Giovanni (MI). L’incontro sarà valido per gli ottavi di finale della competizione.

I tifosi nerazzurri potranno assistere al match su Inter TV o sul profilo Twitter del club nerazzurro. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale: “Sta per cominciare il cammino dell’Under 19 nerazzurra nella Primavera TIM Cup 2018-19, con i ragazzi di Armando Madonna che scenderanno in campo martedì 18 dicembre alle ore 14.30 contro il Palermo. Il match, valido per gli ottavi di finale della competizione e in programma allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, verrà trasmesso in diretta su Inter TV e in streaming sul profilo ufficiale Twitter ( @Inter ) del club”.

I ragazzi di Madonna arrivano da una serie positiva di tre vittorie consecutive: due in campionato e una nella Youth League. La squadra è in un ottimo periodo di forma, sia fisica che mentale. In campionato, i nerazzurri sono tornati nella zona playoff con 4 successi nelle ultime cinque giornate. Solo un ko, quello interno contro il Napoli, in un match stregato per i nerazzurri, con 3 pali colpiti e tante occasioni sprecate.

Domani l’Inter avrà di fronte un Palermo che arriva da una serie negativa in campionato: 3 sconfitte e un pareggio negli ultimi quattro turni disputati. I nerazzurri vogliono continuare nel loro periodo positivo, dopo i successi ottenuti contro Genoa, Psv e Chievo.