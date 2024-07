Icardi firma il rinnovo contrattuale, non con l’Inter però

View this post on Instagram

Finalmente il rinnovo del contratto con @nike Dopo mesi di lavoro !!! questa partnership che durava da 6 anni continuerà per molti anni! Grazie al team @Nike Felice e orgogliosa di lavorare per te @mauroicardi, che ti meriti questo e molto altro. After all the hard work on the renewal, happy to have reached this point and continue our partnership for many years to come! Thanks Nike and the team! Feliz de anunciar el renuevo con @nike después de 6 años continúa nuestra sociedad ahora por muchos más !! Te mereces esto y todo lo mejor del mundo . Por ser una gran persona además de atleta único !! Feliz de trabajar para vos te amo @mauroicardi