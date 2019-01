Nainggolan, dopo le continue voci arriva la smentita (VIDEO)

Nainggolan smentisce tutto

Il settimanale Oggi parlava di una possibile crisi matrimoniale tra Radja Nainggolan e la sua consorte Claudia.

Il centrocampista dell’Inter, tramite una storia Instagram pibblicata sul profilo della compagna, ha smentito tutto dicendo:” “Alla faccia degli articoli… Incredibile!”. Claudia ha poi baciato sulla guancia il calciatore, in maniera simbolica, per scacciare una volta per tutte i pettegolezzi riguardanti la loro storia d’amore.

Leggi anche: Maglia Inter 20 anni Nike | Ecco le immagini in anteprima

Il Ninja è ormai diventato fonte di gossip. Si parla ormai troppo spesso dellla sua vita privata e troppo poco di quella calcistica. Il centrocampista, causa frequenti infortuni, non è riuscito ad esprimersi al massimo dei suoi livelli.