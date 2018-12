Maglia Inter 20 anni Nike | Ecco le immagini in anteprima

Maglia Inter 20 anni Nike, le prime immagini

Maglia Inter 20 anni Nike – Il noto sito Footy Headlines ha mostrato in anteprima le foto della nuova maglia dell’Inter celebrativa dei 20 anni di sponsorizzazione con Nike. Come vi avevamo già anticipato a settembre si tratterà di una divisa molto particolare, un mashup delle divise dal 2010 ad oggi. Molto simile a quella del Barcellona, sempre per i 20 anni di sponsorship.

Le prime immagini

Si tratta di un template Nike Vapor che unisce le diverse casacche dal 2010. Logo Nike in bianco e sponsor Pirelli in Oro, a ricordare la divisa del 2008 e del centenario, unico rimando a stagioni precedenti il 2010. Il crest è quello odierno, nessun rimando al passato. Il collo si rifà alla stagione attuale così come le maniche.

Parte frontale della maglia, annate dall’alto verso il basso: 2017-18, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14

Retro maglia: 2009-2010, 2016-17, 2011-12, 2014-15, 2015-16.

Le divise utilizzate

Fonte: Footy Headlines