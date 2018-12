Nainggolan clamoroso! Ecco i 3 audio che inchiodano il belga

Nainggolan, clamoroso quanto è accaduto

Ha del clamoroso quello che è accaduto in giornata. Sarebbero stati “rubati” 3 audio del centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, riguardanti dichiarazioni piuttosto infelici verso la società nerazzurra. La voce e l’accento sono chiaramente riconducibili al belga, ovviamente non abbiamo la certezza assoluta che si tratti di lui.

Gli audio hanno dell’incredibile, ecco cosa dice: “Mo da quanto sono amico di Totti magari spingerà lui (per tornare a Roma ndr), poi dovrei fare un casino qui per potermene andare…Mamma mia oh…sto facendo un macello qui, voglio tornare. Mamma mia…Mi danno tutti per finito, ma va bene…tanto io ho sempre dimostrato in campo e alla fine sono sempre stati zitti. Se tra un po’ mi vengono a leccare il c**o per caso alcuni interisiti, ti giuro che rompo il c**o a tutti.”

Qualora queste dichiarazioni fossero confermate sarebbero un gesto gravissimo, verso la società ed i tifosi nerazzurri. Un calciatore che non sposa la causa della squadra è deleterio e soprattutto inadempiente verso il contratto firmato.

Fonte: Tifo Solo La Roma