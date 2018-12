Maglia Inter 19/20 | Righe diagonali “contenute”, ecco le immagini

Maglia Inter 19/20, le prime interpretazioni

Maglia Inter 19/20 – E’ ormai nota a tutti il verso diagonale delle strisce della futura maglia nerazzurra dell’Inter. Ciò che ancora è da assodare è il modo in cui verranno introdotte: la futura divisa home presenterà il nerazzurro diagonale soltanto nella zona dello sponsor Pirelli, la restante parte sarà ricoperta da strisce verticali classiche. Grande innovazione per il prossimo anno da parte di Nike, che propone anche un colore inedito per la away, il verde foglia di the (clicca qui per approfondire).

L’interpretazione di Esvaphane

Secondo il sito Esvaphane, la prossima casacca si baserà sul nuovo template Vapor di Nike. Avrà nuovamente, dopo 3 anni, il nerazzurro anche sulle maniche, precedentemente total black. Non solo, il collo e gli orli delle maniche saranno bianchi, molto simili alla divisa della stagione 2006/2007.