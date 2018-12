Maglia Inter away 19/20, incredible novità, colore innovativo (FOTO)

Maglia Inter away 19/20, colore innovativo

Maglia Inter away 19/20 – La prossima divisa da trasferta dell’inter non sarà caratterizzata dal classico colore bianco. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la casacca away sarà di un colore tendente all’verde, molto simile al celebre “verde Tiffany”, una sorta di “foglia di the”. Inizialmente si pensava dovesse essere in prevalenza bianca con inserti verde oro e neri. I colori sono stati letteralmente ribaltati e a farla da padrona è il verde acqua. Una calorimetria mai vista per la seconda maglia dell’Inter, storicamente bianca con qualche eccezione; durante la stagione 2003/2004, quando si presentava gialla (come terza era presente la bianca dell’annata precedente) e nel 2012/2013 con la memorabile maglia rossa. La storia dell’Inter è ricca di maglie gialle, utilizzate però come terze.

La prossima divisa away

Non si hanno ancora notizie riguardo il design. Il colore prevalente sarà il foglia di the, mentre il nero e l’oro andranno rifinire la maglia.

Le eccezioni

2004/2005

2012/2013

Fonte: Footy Headlines