Mercato Inter, asse caldo col Brasile: cinque i nomi chiamati in causa

Mercato Inter, il club nerazzurro attivo in Brasile, tutti i nomi chiamati in causa negli ultimi giorni

Mercato Inter, i nerazzurri guardano al futuro e, allo stesso tempo, al presente. Tra entrate e uscite, è caldo l’asse col Brasile. In uscita, Gabriel Barbosa e Joao Miranda potrebbero lasciare l’Inter a breve. L’attaccante, miglior marcatore del campionato brasiliano con la maglia del Santos, tornerà a Milano, ma il suo futuro difficilmente sarà nerazzurro.

Su Gabigol è forte l’interesse del Flamengo, dove il giocatore potrebbe andare in prestito e i nerazzurri potrebbero avere un’opzione su Lincoln, classe 2000 seguito da tempo dall’Inter, e Reinier, giovane centrocampista. Due profili molto interessanti, soprattutto il primo.

Non solo Gabigol, il Flamengo segue anche Miranda, in uscita dall’Inter. Il difensore potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio, per andare a giocare di più. Ancora Europa o ritorno in Brasile? Il Psg potrebbe affondare il colpo per portare a Parigi Miranda, il Flamengo garantirebbe una maglia da titolare al giocatore nerazzurro.

Dal Brasile potrebbe arrivare il numero uno del futuro. L’Inter sta seguendo con molto interesse il giovane portiere Gabriel Brazao del Cruzeiro. Il 18enne brasiliano è già stato chiamato nella nazionale maggiore dal ct Tite.

L’Inter potrebbe anticipare tutti, portando a Milano Brazao e, successivemente, cederlo in prestito per fare esperienza. Filo diretto col Brasile: l’Inter ha da sempre un occhio di riguardo per i talenti del calcio sudamericano.