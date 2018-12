Mercato Inter: il dopo Handanovic viene dal Brasile

Mercato Inter, forte interesse dei nerazzurri per il portiere brasiliano, già nel giro della nazionale

Mercato Inter, il presente è Samir Handanovic, il futuro potrebbe avere il nome di Gabriel Brazao, portiere del Cruzeiro. Un futuro non immediato, vista la giovane età del numero uno brasiliano, che il 5 ottobre scorso ha spento 18 candeline, ma la società nerazzurra sta lavorando in prospettiva.

Secondo quanto riportato da Mario Giunta, l’Inter “è fortemente interessata a Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro, già nel giro della Selecao”. Così il giornalista di Sky Sport ha twittato quest’oggi.

Con la nazionale brasiliana Under 17, Brazao ha conquistato nel 2017 la Copa America di categoria. Un portiere brasiliano nell’Inter del futuro? Ogni mente non può che tornare indietro ad un decennio fa.

Nell’Inter che ha vinto tutto in quegli anni, Julio Cesar è stato la saracinesca nerazzurra. Chiamato l’Acchiappasogni, l’ex Flamengo ha fatto la storia del club nerazzurro.

Gabriel Brazao potrebbe essere un investimento per l’Inter. Un possibile acquisto da girare in prestito ad un club minore per far giocare subito il giovane portiere brasiliano e fargli fare esperienza in un nuovo campionato.

Oppure, acquistarlo e lasciarlo crescere ancora in Brasile nel Cruzeiro per uno o due anni, prima di portarlo definitivamente in Europa per il grande salto. Al momento, come riportato da Sky Sport, l’Inter ha un forte interesse. Si vedrà più avanti se la società nerazzurra affonderà il colpo per Gabriel Brazao.