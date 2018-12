L’ex agente di Icardi attacca Wanda: “Pensa solo…”

Morano attacca Wanda

L’ex agente di Mauro Icardi, Abian Morano, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito all’infelice uscita, a Tiki Taka, di Wanda Nara. La risposta è arrivata prontamente anche dalla società nerazzurra, tramite le voci di Ausilio e il neo “acquisto Beppe Marotta (clicca qui per approfondire).

Leggi anche: Collezione Nike Inter, da gennaio i nerazzurri cambiano look (FOTO)

Morano ha apostrofato la moglie ed agente del capitano nerazzurro in merito al suo comportamento, non congruo a quello di una professionista, secondo la sua opinione: “Icardi come attaccante ha dato tantissimo per la cusa, ma accanto a sé ha una figura negativa, che pensa solo al denaro. Il lavoro di Maurito sul campo è incredibile, è cresciuto tantissimo ed il suo fisico e la sua attitudine sono perfetti per la Serie A, ma WandaNara pensa solo ai soldi, non alla sua immagine e al rappresentare l’Inter come capitano. Un agente può parlare di rinnovo, ma è il modo fa la differenza. Non si può dire ‘I numeri diIcardi sono questi’ e sbandierare tutto sui social network. Bisogna andare all’Intere parlare”.

Fonte: Radio Sportiva