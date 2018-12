Collezione Nike Inter, da gennaio i nerazzurri cambiano look (FOTO)

Collezione Nike Inter, cambiamenti in vista

Collezione Nike Inter – Come ormai di consueto, al termine del mese di gennaio, le squadre sponsorizzate Nike subiranno un cambio di look riguardante il materiale della linea allenamento e pre match. Non sarà certamente radicale, ad essere modificati saranno prevalentemente i colori, i template saranno, con ogni probabilità,gli stessi dei predecessori.

La nuova linea secondo Ofoball

A differenza di altri grandi club sponsorizzati Nike, lo Swoosh rimarrà invariato. Il City invece adotterà una variante rispetto ai nerazzurri, proiettata verso il futuro (clicca qui per approfondire).

Fonte: Ofoball