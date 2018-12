La giornalista sgancia la bomba: “Con l’arrivo di Marotta salterà…”

Il tweet di Mariangela Pira su Marotta

La giornalista di Sky, Mariangela Pira, molto vicina alle vicende nerazzurre, ha twittato riguardo il nuovo dirigente dell’Inter, Marotta. Secondo lei, con l’arrivo dell’ex bianconero, “salterà una sedia”, dunque con ogni probabilità, un importante funzionario nerazzurro.

“I video che non pensavi mai di vedere. E le parole che non pensavi mai di sentire 😂😂😂(ma per fortuna sta per saltare ‘na sedia) twitter”.

La giornalista ha anche affermato che, se dovesse essere al corrente di ulteriori novità terrà aggiornati i tifosi: “Quando avrò certezza, come fatto perMarotta che aveva già firmato dal notaio, lo scriverò.

