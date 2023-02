Zhang-Inter, arriva il momento della cessione? Ecco quando potrebbe avvenire

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/02/2023

Zhang-Inter, in questi mesi potrebbe esserci la cessione del club. In queste ultime settimane, si sta molto parlando di quello che potrebbe essere il futuro societario della società nerazzurra. Infatti, il club di viale della Liberazione, non è una novità, è stato messo in vendita dal proprio presidente e proprietario Steven Zhang. Il delfino di casa Suning, infatti, avrebbe incaricato i due advisor Raine Group e Goldman Sachs di trovare degli acquirenti interessati.

Tanti sono stati i nomi di possibili acquirenti per la società nerazzurra e tante le ipotesi per la chiusura delle trattative. Di fatto, però, fino a questo momento, non c’è nulla di ufficiale. Ma, nelle ultime ore, rimbalzano notizie delle tempistiche per una possibile chiusura. Tempistiche che si fanno molto interessanti.

Zhang-Inter, si tratta ancora per la cessione del club nerazzurro: potrebbe esserci già un’indicazione per il possibile passaggio di mano

Dunque, come detto, il presidente Zhang è alla ricerca di un possibile acquirente per il club nerazzurro. Infatti, su Suning, pende il prestito con Oaktree che ammonta a circa 350 milioni di euro, compresi gli interessi. Ecco perchè, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, entro la fine della stagione, potrebbe esserci il passaggio della maggioranza delle quote ad un fondo americano.

Insomma, le notizie si rincorrono, anche se, fino a questo momento, di definitivo ed ufficiale non c’è nulla. Bisognerà attendere qualche settimana per capire se queste indiscrezioni che stanno venendo fuori, saranno poi reali e confermate. Intanto, i tifosi nerazzurri, attendono con trepidazione di capirne di più.