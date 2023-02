Inter-Porto, Inzaghi sorprende tutti. C’è il sorpasso in attacco

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto, è il giorno. Dopo una lunga attesa è finalmente tempo di Champions League per i nerazzurri, impegnati oggi a San Siro in un match che si preannuncia infuocato. Altissime le motivazioni, con la voglia di superare un ottavo di finale che riavvicinerebbe l’Inter ai fasti internazionali di un tempo.

Con quale formazione Simone Inzaghi sfiderà i lusitani? Indicazioni arrivano dal sito de La Gazzetta dello Sport. L’Inter è (quasi) pronta. C’è curiosità per scoprire chi giocherà in attacco, al fianco di Lautaro Martinez. La novità è che Lukaku è ora in leggero vantaggio su Dzeko.

Inter-Porto, questo l’undici nerazzurro. Inzaghi e il sorpasso a sorpresa

La notte avrà portato consiglio? Intanto il belga ha scalato posizioni ed ora sarebbe in pole position. Zero dubbi negli altri reparti.

Davanti ad Onana giocheranno Skriniar, Acerbi e Bastoni. Darmian (con Dumfries, dunque, in panchina) e Dimarco saranno gli esterni di un centrocampo comandato da Barella, Calhanoglu (in panchina Brozovic) e Mkhitaryan. In attacco, come detto, possibile la LuLa. Si accomoderebbe in panchina, pronto a subentrare, Edin Dzeko.