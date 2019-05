Zaccheroni, la critica sulla gestione del caso Icardi fa riflettere

Emergono nuove "critiche" all'Inter circa la gestione del caso relativo alla revoca della fascia da capitano a Mauro Icardi. Questa volta, ad esprimere la propria opinione ci ha pensato Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan ed ex CT del Giappone.

"Sicuramente, non so chi ha inciso di più ma vista da fuori la situazione non è stata gestita in maniera ottimale. Squadra, società e giocatori ne hanno risentito. Sono stati fatti tre danni, e il problema con un giocatore non può essere girato alla squadra".

Queste le parole di Zaccheroni che si accoda ai già numerosi conoscitori di calcio che hanno giudicato errata la gestione di una vicenda così delicata.