Wanda chiama Conte: chiesta la risoluzione del contratto di Icardi

Si infuoca sempre più il futuro di Mauro Icardi. L'argentino, che negli ultimi mesi non ha fatto altro che ripetere di voler rimanere in nerazzurro, vede il suo futuro ogni giorno sempre più lontano da Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, circa una settimana fa, la moglie e agente del bomber rosarino Wanda Nara avrebbe telefonato (in un colloquio durato circa un'ora) al nuovo tecnico interista Antonio Conte.

Il tutto per ribadire al tecnico salentino la stima che Icardi nutre nei suoi confronti ma che qualora non lo ritenesse al centro dei propri progetti, il contratto del giocatore dovrà essere risolto, facendolo perdere all'Inter a parametro zero.