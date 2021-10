Verso Inter-Juventus, non solo De Ligt: Allegri perde un altro titolarissimo

Tra una settimana ci sarà Inter-Juventus e per la squadra bianconera non arriva buone notizie dall'infemeria.

Nuovo big match per l'Inter. Che dopo la sconiftta di ieri contro la Lazio, finita in rissa come raccontato precedentemente, dovrà affrontare la Juventus. In questo senso arrivano notizie per i bianconeri. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo numero 10: Paulo Dybala. L'argentino è fermo ai box da oltre 3 settimane. Infortunio rimediato nella sfida casalinga della Juventus contro la Sampdoria, con l'ex Palermo che dopo aver segnato era uscito in lacrime. Elongazione muscolare con nessuna lesione inclusa. Infatti l'esclusione di lesioni aveva fatto ben sperare ai bianconeri.

La Joya però dovrà dare forfait in uno dei match chiave della stagione. Buone notizie dunque per l'Inter che dovrà assolutamente vincere questo Derby d'Italia che mette in palio punti pesanti. La squadra di Inzaghi arriverà al big match arrabbiata e soprattutto vogliosa di battere ancora i bianconeri a San Siro, come successo la scorsa stagione sotto la guida di Conte. Bianconeri che dopo l'inizio da horror in campionato, hanno ritrovano punti pesanti ed ora rischiano di agguantare l'Inter. Insomma, un Derby d'Italia, importante per la classifica, che perde uno dei possibili protagonisti.

La Juventus dovrà fare a meno di Dybala anche contro lo Zenit. Dunque si andrà verso il mese di stop per l'argentino, mentre Morata potrebbe partire da titolare in attacco contro i nerazzurri. Intanto Max Allegri rischia di perdere Matthij De Ligt, come riportato in precedenza sul nostro sito.