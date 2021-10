Lazio-Inter, dalla maxi rissa allo scontro Luiz Felipe-Correa: la ricostruzione

Lazio-Inter è al centro delle polemiche. Ieri in campo è andata in scena una delle peggiori pagine di questa Serie A.

La partita si mette bene per la squadra di Inzaghi all'inizio (QUI le nostre pagelle del match). Infatti al 12' del primo tempo Perisic realizza il rigore del vantaggio dopo un fallo di Hysaj su Barella. Ma nel secondo tempo succede l'inimmaginabile. Allo scoccare dell'ora di gioco, c'è il tocco col braccio di Bastoni. Rigore e Immobile pareggia: 1-1. Ma tutto ciò che avviene dopo è una vera e propria rissa. Al minuto 80, c'è Di Marco a terra per uno scontro di gioco. L'arbitro lascia proseguire e la Lazio, nonostante l'uomo ancora a terra, prosegue. Sul contropiede scaturito in quella stessa azione, Feliper Anderson trova il gol del 2-1. Ed è qui che si scatena la reazione nerazzurra.

Dumfries interrompe l'esultanza laziale e si scaglia contro il brasiliano. Intervengono subito Immobile, Milinkovic ed Handanovic a calmare gli animi. Felipe Anderson non reagisce e va a terra. Rissa in campo, con tutte e due le squadre coinvolte. Volano diversi cartellini gialli, per fortuna nessun rosso. Ma non finisce qui. La gara prosegue e la Lazio sigla il 3-1 con Milinkovic Savic. I nerazzurri perdono il match. Quando al minuto 96 arriva la maxi rissa. Luiz Felipe, amico di Correa, gli salta addosso da dietro. La reazione del Tucu, visibilmente irritato, non si fa attendere. Prova a divincolarsi e colpire il difensore laziale, pensando lo stesse aggredendo. A fine gara, Lautaro scatenato cerca di raggiungere Luiz Felipe senza riuscirci. L'arbitro Irrati, interpretando lo scherzo (finito male) di Luiz Felipe come aggressione, sventola il rosso per il difensore che esce in lacrime.

Oggi, dopo l'accaduto Correa ha subito parlato sul proprio profilo Instagram. Il Tucu ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta di ieri ma soprattutto per la rissa tra lui ed il suo amico Luiz Felipe. Evidenziando come il difensore abbia "sbagliato il il gesto e il momento"(QUI le parole del Tucu). Insomma, Lazio-Inter, oltre ad essere una sconfitta pesante per la squadra di Inzaghi, è stata soprattutto un vero e proprio ring di battaglia.