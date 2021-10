Verso Inter Juventus, Allegri orfano di una pedina in difesa?

Brutte notizie in casa Juventus per quanto concerne gli infortuni.

Dopo Alvaro Morata (in questo articolo spiegavamo le condizioni dello spagnolo), il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrebbe dover far a meno anche di un'altra pedina fondamentale. Si tratta di Matthijs De Ligt, difensore che non è stato convocato per la gara contro la Roma per un affaticamento muscolare all'adduttore. Dalla lista pubblicata dal club bianconero sul proprio account Twitter ufficiale infatti, il non figurare del nome dell'olandese ha inevitabilmente fatto scattare l'allarme.

Dalla redazione di Sky Sport, trapela la sensazione che per il Derby d'Italia contro l'Inter in programma il prossimo 24 ottobre De Ligt sarà in forte dubbio. Un grattacapo non indifferente dunque per Allegri che ritrova a dover preparare due delle sfide più delicate della stagione senza un suo fedelissimo.