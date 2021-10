Sassuolo Inter, Inzaghi ha deciso chi giocherà sulla fascia destra

Sassuolo Inter, gara valida per la settima giornata della Serie A 2021/2022, andrà in scena tra poco più di cinque.

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi sfideranno in trasferta quelli allenati da Alessio Dionisi, con quest'ultimo che deve fare i conti con due assenze (leggi l'articolo qui). Superato il pari contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev, i campioni d'Italia sono pronti a concentrarsi solo sulla gara in programma questa sera, sabato 2 ottobre 2021.

I precedenti contro il Sassuolo (ne abbiamo parlato in questo articolo) sono la prova di come giocare contro gli emiliani sia un esame ogni volta sempre più complicato da superare a pieni voti. Per essere promosso, il tecnico piacentino sta pensando alla miglior formazione possibile da mandare in campo, e dalla redazione di Sky Sport giungono le ultime notizie sull'undici titolare che dovrebbe essere ufficializzato intorno alle 19:30 sui canali social e sul sito ufficiale dell'Inter.

In porta vi sarà il capitano Samir Handanovic con il solito trio di difesa composto da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra Denzel Dumfries dovrebbe spuntarla su Matteo Darmian e a sinistra Ivan Perisic prenderà il posto che contro lo Shakhtar era stato occupato da Federico Dimarco. Per quanto concerne la mediana, al fianco del play-maker Marcelo Brozovic vi saranno Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, mentre in avanti a supporto di Lautaro Martinez con ogni probabilità agirà Edin Dzeko a scapito di Joaquin Correa, ancora non al 100% dopo l'infortuinio al bacino patito durante la gara contro il Bologna.