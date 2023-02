Sampdoria Inter, torna la Lu-La? Le scelte di formazione di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/02/2023

Sampdoria Inter sarà il posticipo del lunedì seria di questo turno di Serie A. I nerazzurri sfideranno a Genova la Samp del grande ex eroe del triplete Dejan Stankovic. Partita non facile per Simone Inzaghi, o meglio, da non sottovalutare.

I blucerchiati sono in piena lotta salvezza ed hanno bisogno di punti. Inoltre Marassi è sempre un campo difficile da affrontare. L’Inter deve continuare a vincere per provare a restare in scia al Napoli che ormai è in volata Scudetto, ma soprattutto deve lottare per un posto in Champions nella prossima stagione.

Sampdoria Inter, le probabili formazioni: torna Lukaku dal 1’

Inzaghi sembra avere le idee chiare per questo match di lunedì. L’Inter scenderà in campo col solito 3-5-2 ma con qualche novità importante. In porta ci sarà sempre Onana. In difesa Skriniar, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce solita coppia tutta italiana: Dimarco-Darmian. Con Dumfries che si accomoda ancora in panchina (nuovo nome per la fascia destra).

Per quanto riguarda il centrocampo torna Marcelo Brozovic dal primo minuto lasciando riposare Mkhitaryan che partirà dalla panchina. Ai suoi fianchi ci saranno Barella e Calhanoglu. Mentre in attacco la vera novità, torna Lukaku dal primo minuto e si ricompone la Lu-La. Dzeko si accomoda in panchina.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.