Mercato Inter, Bellanova non convince: nuovo nome dalla Serie A

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/02/2023

Mercato Inter; i nerazzurri sono già pronti alla prossima sessione di mercato. La squadra a disposizione di Simone Inzaghi va migliorata e soprattutto resa più competitiva. In questa stagione sono emerse diverse problematiche tra cambi non all’altezza e titolari che non stanno avendo un rendimento costante. Basti pensare alla fascia destra.

Dumfries da tempo sembra essersi perso e di conseguenza Inzaghi inizia ad usarlo col contagocce. A destra al momento viene preferito Darmian e soprattutto Bellanova, che doveva essere l’alternativa di lusso, non sta dando certezze.

Mercato Inter, Bellanova in bilico: spunta Holm

Proprio per i motivi sopra citati la società sta facendo diverse valutazioni. Bellanova non convince, Dumfries potrebbe essere sacrificato a giugno in modo tale da sistemare il bilancio e Darmian rimane l’unica opzione valida sulla destra. Per questo nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome ovvero quello di Holm dello Spezia.

Come riportato questa mattina da Tuttosport infatti se Bellanova non verrà riscattato dall’Inter, tornerà a Cagliari e di conseguenza Marotta e Ausilio piomberebbero su Emil Holm. Il laterale dello Spezia sta disputando una grande stagione ed ha attirato su di se l’attenzione di Inter, Napoli e Juventus. Intanto la società lavora per il rinnovo di Bastoni (qui le ultimissime).